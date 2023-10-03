С зимним дизтопливом в России будут проблемы. С бензином тоже

Неожиданная проблема может возникнуть в ближайшее время в связи с запретом экспортировать топливо за границу. Напомним, его объявило российское правительство с целью избавиться от дефицита бензина и дизтоплива в стране.

Дело в том, что в октябре происходит переход на выпуск с летнего к зимнему дизельному топливу. Обычное дизтопливо густеет при отрицательных температурах за счет содержащихся в нем парафинов. Чтобы этого не происходило, в «зимний» вариант добавляют керосин.

В обычное время к осени в резервуарах для хранения зимнее топливо постепенно вытесняло летнее, и процесс замены происходил естественным путем. Однако введенный запрет на экспорт привел к тому, что практически все емкости для хранения заняты летним дизтопливом, так как его некуда деть. А значит, зимнее заливать тоже некуда.

Так, НПЗ уже получили уведомление от «Транснефти» о том, что через десять дней (примерно к 4 октября) она остановит прием нефтепродуктов, так как накопленную продукцию некуда распределить.

Это может стать настоящей проблемой, особенно для северных регионов, куда зима приходит раньше. Транспорт на солярке просто перестанет заводиться, отмечают эксперты. Кроме того, на дизтопливе ездит общественный транспорт, осуществляются коммерческие перевозки, да и в армии много где используется дизтопливо.

Эксперты рынка предупреждают и о еще одной проблеме в связи с этим. Нехватка зимнего дизтоплива может привести к появлению суррогатов – то есть, когда летнее топливо кустарно смешивают с авиакеросином. Тут уже могут возникнуть перебои с авиационным керосином. Кроме того, если дизтопливо будет накапливаться на самих НПЗ, это может вызвать проблемы с выпуском бензина, емкостей для которого также не будет хватать.