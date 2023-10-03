Финские таможенники развернули 140 российских машин

Финские таможенники с 16 сентября 2023 года не пропускают на территорию страны автомобили с российскими номерами. В общей сложности, за две недели они развернули на границе 140 машин, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Таможня не пропустила 140 автомобилей, зарегистрированных в России, с момента введения запрета на ввоз», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в начале сентября, на фоне скандалов с задержанием автомобилей в ФРГ, Еврокомиссия разъяснила правила применения введенных ранее против Москвы ограничительных мер.

В ЕК отметили, что въезд в страны ЕС на личных машинах с российскими номерами следует расценивать как запрещенный импорт.

Германия, Финляндия, Норвегия и страны Балтии оперативно отреагировали на решение ЕК и ввели запрет на въезд. Вместе с тем, власти этих стран сделали ряд исключений.