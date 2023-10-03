$98.48+1.06103.87+0.70

Финские таможенники развернули 140 российских машин

Финские таможенники с 16 сентября 2023 года не пропускают на территорию страны автомобили с российскими номерами. В общей сложности, за две недели они развернули на границе 140 машин, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Финские таможенники развернули 140 российских машин
© РИА Новости

«Таможня не пропустила 140 автомобилей, зарегистрированных в России, с момента введения запрета на ввоз», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в начале сентября, на фоне скандалов с задержанием автомобилей в ФРГ, Еврокомиссия разъяснила правила применения введенных ранее против Москвы ограничительных мер.

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

В ЕК отметили, что въезд в страны ЕС на личных машинах с российскими номерами следует расценивать как запрещенный импорт.

Германия, Финляндия, Норвегия и страны Балтии оперативно отреагировали на решение ЕК и ввели запрет на въезд. Вместе с тем, власти этих стран сделали ряд исключений.

В частности, на зарегистрированных в России машинах разрешается пересечение границы дипломатам и гражданам стран ЕС.

6
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости