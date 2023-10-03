Geely ликвидировала электрический суббренд

Китайский автопроизводитель Geely ликвидировал электрический суббренд Geometry. Китайский автопроизводитель Geely ликвидировал электрический суббренд Geometry. Несмотря на всеобщую тенденцию наоборот выделять электрические модели в отдельные марки, Geely решила сделать модели Geometry частью основной линейки. Фактический переход начался еще в апреле текущего года, но официально компания объявила об этом лишь в октябре.

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Суббренд Geometry был основан в 2019 году, а указ об отмене регистрации в связи с роспуском был подписан 20 сентября 2023 года. Причины стандартные — Geometry показывала слишком низкие продажи.

Компания специализировалась на доступных электрокарах, но с тех пор как конкуренты типа BYD и Wuling усилили свое присутствие на рынке, марка перестала быть конкурентоспособной. За прошедшие месяцы 2023 года Geometry продала меньше 40 тысяч автомобилей, что для китайского рынка крайне мало.