Дилеры УАЗ все еще продают редчайшие «Патриоты»

Дилеры Ульяновского автозавода рассказали, что в России все еще можно купить редкие «Патриоты». Автомобили вышли ограниченной серией всего в 140 экземпляров, она получила название «Комфорт». От обычных внедорожников ее отличают некоторые технические узлы и опции. Стоимость такого автомобиля на 400 тысяч выше базовой и составляет 1 950 000 рублей.

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Главное отличие «особенных» внедорожников заключается в трансмиссии — все 140 автомобилей оснащены «механикой» корейской фирмы Dymos и её же раздаточной коробкой с электронным управлением. Кроме того, эти «Патриоты» получили колесный стояночный тормоз вместо трансмиссионного.

Как пояснили дилеры, сейчас на рынке осталось несколько десятков таких автомобилей. Отличить их можно по серым боковым стеклам (у обычных «Патриотов» они зеленые). Также у них нет рычага управления раздаточной коробкой.