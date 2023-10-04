В полиции рассказали подробности похищения у водителя 30 млн рублей

В сумке, которую неизвестные похитили при нападении на водителя Mercedes-Benz в Москве, находилось около 30 млн рублей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает агентство РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, нападавших было трое. Они разбили стекла иномарки топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 млн рублей, и скрылись. Личность владельца машины, в которой были подозреваемые, предварительно установлена. На машине налетчиков были установлены номерные знаки Армении.