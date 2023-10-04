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В полиции рассказали о похищении 30 млн рублей у водителя Mercedes в Москве

В сумке, которую неизвестные похитили при нападении на водителя Mercedes-Benz в Москве, находилось около 30 млн рублей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает агентство РИА Новости.

В полиции рассказали подробности похищения у водителя 30 млн рублей
© Газета.Ru

По словам собеседника агентства, нападавших было трое. Они разбили стекла иномарки топором и клюшкой, а затем похитили сумку, в которой было порядка 30 млн рублей, и скрылись. Личность владельца машины, в которой были подозреваемые, предварительно установлена. На машине налетчиков были установлены номерные знаки Армении.

Как рассказывали в столичной прокуратуре, инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Донецкой. Неизвестные вышли из автомобиля Infinity и напали на водителя Mercedes-Benz, выстрелив несколько раз через стекло. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленников ищут. Машина, на которой они скрылись, обнаружена брошенной в Батайском проезде.

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