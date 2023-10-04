Стоимость полиса ОСАГО за год увеличилась почти на четверть

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц в первом полугодии 2023 года достигла 7,2 тыс. рублей, что на 21,6% больше, чем за такой же период 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Отмечается, что покрытие значительно подорожало для водителей, которые ранее неоднократно становились виновниками аварий, а также для молодых водителей. При этом для опытных и аккуратных водителей средняя цена полиса увеличилась на 8%.

В Центробанке также отметили, что на ОСАГО повлияло резкое подорожание запчастей — на фоне дефицита цены на комплектующие за 2022 год в среднем увеличились на 30%, а по некоторым наименованиям— в несколько раз.