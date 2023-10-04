В системе регистрации авто в ГИБДД произошел сбой

В федеральной информационной системе (ФИС) Госавтоинспекции России произошел сбой, из-за чего регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

© Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Собеседник агентства отметил, что причины сбоя в системе устанавливаются. Сейчас профильные специалисты работают над устранением неполадок. Срок восстановления работы ФИС не уточняется.

Напомним, что о проблемах с ФИС ГИБДД ранее сообщал Telegram-канал Baza. По их информации, последний крупный сбой в ней произошел вчера, из-за чего регистрация авто и выдача водительских прав была затруднена.