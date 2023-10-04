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Проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей прав в России объяснили

В федеральной информационной системе (ФИС) Госавтоинспекции России произошел сбой, из-за чего регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

В системе регистрации авто в ГИБДД произошел сбой
© Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Собеседник агентства отметил, что причины сбоя в системе устанавливаются. Сейчас профильные специалисты работают над устранением неполадок. Срок восстановления работы ФИС не уточняется.

Напомним, что о проблемах с ФИС ГИБДД ранее сообщал Telegram-канал Baza. По их информации, последний крупный сбой в ней произошел вчера, из-за чего регистрация авто и выдача водительских прав была затруднена.

СМИ также сообщали, что с 11:00 мск приостановлена регистрация транспорта была в Ульяновской области — в Ульяновске, Димитровграде, Барыше и поселке Новоспасское. Также на паузе регистрационные действия находятся в Пензенской области и Воронеже.

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