Рассекречена цена лифтбека «Москвич 6»

Дилеры рассекретили стоимость лифтбека «Москвич 6». Сборка третьей модели возрожденной советской марки стартовала на мощностях завода в Москве в начале сентября, а в автосалоны автомобиль должен поступить до конца октября 2023 года. Цены пока официально не озвучивались, но у продавцов некоторая информация о них уже есть. Как выяснил портал Autonews, новинка «Москвича» окажется дороже кроссовера, несмотря на прогнозы.

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В одном из автосалонов в центре Москвы пообещали начать «живые» продажи «Москвича 6» уже в середине октября. Там же озвучили самую высокую цену: 2,7 миллиона рублей за вариант с механической коробкой передач и 3,1 миллиона с вариатором. Другой дилер назвал лишь ориентировочную стоимость — от 2,4 до 2,6 миллиона рублей, что тоже выше цены кроссовера «Москвич 3».

Москвич

Москвич

Москвич

Для сравнения: стоимость бензинового кроссовера «Москвич» с индексом 3 сейчас стартует с 2,2 миллиона рублей, а за электрический вариант 3е просят от 3,95 миллиона. Если верна информация от первого дилера, «Москвич 6» будет стоить наравне с китайским седаном Omoda S5, причем в «заряженном» варианте GT, — он оценивается в 2,8 миллиона рублей минимум.

«Москвич 6», он же слегка перелицованный JAC Sehol A5 Plus, «в базе» оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 лошадиных сил и вариатором, в версии подороже — 174-сильным мотором и «роботом».