В США расследуют жалобы на трансмиссию Chevrolet Express и GMC Savana

Управление по расследованию дефектов Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) рассматривает жалобу, в которой утверждается о проблеме с трансмиссией 6L90, используемой в моделях Chevrolet Express и GMC Savana в разрезе 2016–2018 и 2021–2022 годов в США.

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В жалобе, поданной в NHTSA, утверждается, что пострадавшие автомобили могут потерять мощность при переключении на передачу или назад. В жалобе отмечается, что многие из пострадавших моделей Chevrolet Express и GMC Savana используются в качестве школьных автобусов и машин скорой помощи, и говорится, что потеря движущей силы может помешать машинам скорой помощи перевозить пациентов и может заставить учащихся покинуть школьный автобус на полпути.

Получив уведомление о проблеме, Управление по расследованию дефектов связалось с General Motors. Затем производитель автомобилей обнаружил две партии сепараторов гидроблока, которые были неправильно обработаны. Результатом может стать чрезмерный износ пластиковых обратных шариков корпуса клапана, что может привести к потере движущей силы. GM сообщает, что в общей сложности 89 пострадавших автомобилей являются машинами скорой помощи, а 1961 используется в качестве школьных автобусов.

Это будет не первый отзыв, который затронет модели Chevrolet Express Cutaway и GMC Savana Cutaway в этом году. В апреле около 150 000 моделей отозваны в США, поскольку производители последней стадии могли оставить неиспользуемые разъемы схемы или обрезать провода незапечатанными, что потенциально может вызвать эрозию, если они подвергаются воздействию влаги или загрязнения. Затронутые модели Express Cutaway производились в период с 12 августа 2022 г. по 27 марта 2023 г., а модели Savana Cutaway производились с 8 мая 2002 г. по 23 марта 2023 г.