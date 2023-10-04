Водители Suzuki Jimny установили рекорд Гиннеса по одновременному включению фар

Рекорд зафиксировали на мероприятии Jimny Gathering в Кларенсе, Южная Африка. Внедорожники Suzuki стали рекордсменами в таком достижении в категории «Большинство автомобилей включили фары одновременно». Участниками стали 796 автовладельцев.

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Чтобы достичь рекорда, владельцы должны были включить фары своего автомобиля в течение пяти секунд.

Помимо попытки установить рекорд Гиннеса, посетители мероприятия Jimny Gathering поучаствовали в путешествии по бездорожью через горы Малути в национальном парке Золотые Ворота Хайлендс.

Напомним, что в январе 2023 года Suzuki представила пятидверный Jimny. Его длина составляет 3,9 м, тогда как длина существующего трехдверного глобального варианта составляет 3,6 м. Колесная база размером 2,5 м на 33 см длиннее, чем у меньшей модели. Ширина не меняется. По крайней мере, в Индии покупатели получают мягкий гибридный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил и 99 Нм крутящего момента. Двигатель соединяется либо с пятиступенчатой механикой, либо с четырехступенчатым автоматом. Раздаточная коробка предлагает настройки 2WD-high, 4WD-high и 4WD-low.

Suzuki также представила версию Jimny Heritage ограниченной серией в 300 экземпляров для австралийского рынка. Кузов украшают наклейки в стиле ретро, а также красные брызговики. Версия Jimny Rhino ограничена 30 экземплярами для Малайзии. Она имеет специальные наклейки на кузове, защитную пластину для дифференциала и алюминиевые накладки на боковых порогах и переднем бампере.