Продажи новых машин в России за 9 месяцев выросли на 49%

Продажи новых автомобилей на российском рынке с января по сентябрь 2023 года увеличились на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг». Всего за 9 месяцев было продано почти 906 тыс. машин.

«В январе - сентябре 2023 года рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905 926 штук, (+49% относительно аналогичного периода 2022 года — 607 537 штук). При этом доля транспортных средств, изготовленных в стране, составляет порядка 50%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране в отчетном периоде было продано 718,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше показателя за аналогичный период 2022 года. Кроме того, продажи легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2023 года выросли на 27%, до 70,7 тыс. авто. Продажи электромобилей за девять месяцев 2023 года увеличились в 2,1 раза и составили 12,2 тыс. единиц.