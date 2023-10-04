В Россию скоро привезут люксовые электромобили Rising

Компания Electrocars заключила соглашение о прямых поставках электромобилей с китайским брендом класса люкс Rising (входит в концерн SAIC Group). Первая партия автомобилей уже сформирована и в скором времени отправится в Россию.

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В ноябре они появятся в шоурумах в Челябинске и Екатеринбурге. Для покупки станут доступны две модели марки: лифтбек бизнес-класса Rising F7 и кросс-купе Rising R7 в максимальных комплектациях. На них распространяется гарантия и сервисная поддержка от производителя.

Точные габариты лифтбека F7 составляют 500 х 1953 х 1494 мм при колесной базе 3000 мм. В салоне модели установлен единый кластер из трех экранов с общей диагональю 43 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный монитор диагональю 8 дюймов.

Пресс-служба Electrocars / Салон Rising F7

В движение F7 приводят два электромотора мощностью 544 л.с. и крутящим моментом 700 Нм. С их помощью он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Питает электромобиль тяговая батарея ёмкостью 90 кВт·ч. Полного заряда аккумулятора ему хватает на 600 км запаса хода.

Что касается R7, то он сравним с BMW X6, его точные габариты составляют 4900 х 1925 х 1655 мм при колесной базе 2950 мм. Безрамочные двери автомобиля оснащены скрытыми дверными ручками и доводчиками.

Пресс-служба Electrocars / Салон Rising F7

В салоне R7 расположен единый блок из трех экранов с диагональю 43 дюйма. Они дополнены проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью.

В движение модель приводит силовая установка, аналогичная используемой в седане F7. Её мощность и крутящий момент составляют 544 л.с. и 700 Нм, соответственно. Кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. Его подвеска выполнена из прочного и легкого алюминиевого сплава. А полного заряда батареи ёмкостью 90 кВт·ч хватает автомобилю на 606 км запаса хода.