Продажи Lada увеличились на 96%

В России зафиксирован рост продаж Lada с начала 2023 года. Увеличение показателя оценивается в 96%, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

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Отмечается, что в общей сложности в стране продали более 242 тыс. новых машин.

По итогам минувшего месяца в России продали 36 231 пассажирский и коммерческий автомобиль Lada, что демонстрирует рост на 8,7% к августу. Примечательно, что данный уровень - лучший результат за последние два года.

С января по сентябрь официальные дилеры Lada продали в РФ 242 552 новых автомобиля (+ 96% год к году).

Подчеркивается, что в течение сентября был продан 7 301 автомобиль Lada Vesta. В общей сложности с начала продаж реализовано более 24 тыс. Lada Vesta нового поколения.

Число проданных Lada Granta за сентябрь составило 19 913 единиц, что является новым рекордом.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на заключение Минпромторга сообщили, что после ухода с рынка иностранных автоконцернов крупнейшим российским производителям легковых и легких коммерческих машин не удалось существенно нарастить локализацию своих машин.