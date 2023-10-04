В Подмосковье начнут штрафовать за парковку на остановках

В Подмосковье установят камеры, которые будут фиксировать нарушения правил парковки на остановках общественного транспорта. В первую очередь камеры появятся на наиболее запаркованных остановках в Ленинском округе и Одинцове, заявили в региональном минтрансе.

"В ноябре камеры начнут фиксировать нарушения в жилых комплексах "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово", а также в деревне Раздоры. Всего планируется организовать подобный контроль на 20 остановочных пунктах в 6 городских округах", - рассказали в ведомстве.

Бросать машины на остановках запрещает ПДД, однако в густонаселенных жилых комплексах из-за дефицита парковок водители поступают так довольно часто. В итоге автобусы не могут нормально подъехать к остановкам и выбиваются из графика, вдобавок растет аварийность.

Однако раньше оштрафовать за такое нарушение могли лишь сотрудники ГИБДД - камеры парковку на остановках не фиксировали. При этом штраф составляет 1000 рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге втрое больше - 3000 рублей.