Российский суперкар Rossa запатентован с другим дизайном

Появились новые изображения российского суперкара Rossa. На этот раз в базе Роспатента были опубликованы изображения гоночного автомобиля с иным дизайном — на свежих патентах у него отсутствует крупный воздухозаборник на крыше, который был на первых рисунках. Телеграм-канал «Автопоток», который обратил внимание на документ, уточняет, что патентообладателем указан гонщик Роман Русинов — на него же оформлен и товарный знак Rossa.

© Роман Русинов / ФИПС

Первая информация о российском суперкаре появилась в середине лета, когда Русинов, известный выступлениями за команду G-Drive Racing, зарегистрировал бренд Rossa по широкому классу товаров, включая легковые автомобили. Позже были опубликованы и первые патентные изображения, а также стало известно, что разработчиком автомобиля выступает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин.

Еще через несколько дней в Сети были опубликованы фотографии реального автомобиля — черного спорткупе в аэродинамическом обвесе и с московскими номерами.

Роман Русинов / ФИПС

Роман Русинов / ФИПС

Роман Русинов / ФИПС

nomerogram.ru

Снимки датированы 2022 годом, и, согласно открытым данным о регистрации транспортного средства под номером м952ое799, прототип построен на шасси Marussia 2015 года. Рабочий объем двигателя — 3456 кубических сантиметров, мощность — 277 лошадиных сил.