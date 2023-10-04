В Россию привезли кроссовер Buick Envision

Один из частников привез в Россию кроссовер Buick Envision. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 6 339 000 рублей.

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Длина модели равна 4662 мм, ширина - 1883 мм, высота - 1631 мм, колесная база - 2779 мм.

В салоне - классические аналоговые приборы, продвинутая медиасистема с экраном на 10,2 дюйма и кнопочный пульт управления трансмиссией.

Среди опций можно выделить панорамную крышу, обогрев руля, ионизатор воздуха в салоне, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и экран в салонном зеркале, на который передается картинка с задней камеры.

Под капотом автомобиля расположилась двухлитровая турбочетверка (231 л.с., 350 Нм) с девятиступенчатым "автоматом". Привод - полный.