Испанское издание km77.com продолжает серию тестовых видеороликов о лосях, в которых они заставляют все виды транспортных средств обходить препятствия на высоких скоростях. Последним объектом испытаний стал не кто иной, как BMW XM, первый автомобиль из Баварии, полностью разработанный подразделением BMW M.

Автомобиль был серийным и оснащен двигателем V8 и электродвигателем мощностью 653 л.с. Он ехал на 23-дюймовых колесах, обутых в резину Pirelli PZero, и имел активную подвеску и рулевое управление всеми четырьмя колесами. Можно было бы подумать, что все это даст ему конкурентное преимущество, но снаряженная масса составляет почти 2,8 метрических тонны.

Два гонщика начали испытания с того, что прогнали гибридный внедорожник через слаломный тест, и в итоге показали почти одинаковое время прохождения – 22,9 и 23,1 секунды. Если принять во внимание лучший результат, он выглядит довольно хорошо и даже лучше, чем, например, у Audi RS 3 или BMW M340d.

Но когда дело дошло до теста на внезапное уклонение от препятствия, известного как тест на лося, XM внезапно продемонстрировал значительную недостаточную поворачиваемость и не смог вовремя вернуться на свою полосу движения на скорости 77 км/ч. После нескольких повторных попыток и снижения скорости ему, наконец, едва удалось проехать чисто на скорости 74 км/ч (46 миль в час), что является худшим результатом, чем Ford Focus и Suzuki Vitara, показанные некоторое время назад.