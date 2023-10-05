В России доля новых российских автомобилей и автобусов достигла 50%

В январе—сентябре 2023 года около половины рынка новых транспортных средств в России заняли легковые и легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы, произведенные в стране. Согласно отчету о состоянии авторынка, опубликованному Минпромторгом в среду, 4 октября, российские производители выпустили примерно 453 тыс. машин за этот период. Доля российских транспортных средств в аналогичный период прошлого года не указана в документе.

В общей сложности за девять месяцев рынок новых транспортных средств (до трех лет) составил 905,9 тыс. автомобилей и автобусов, что на 49% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Легковые автомобили составили около 79,3% (почти 719 тыс.), грузовики — 11,4% (103 тыс.), легкие коммерческие автомобили — 7,8% (71 тыс.), а автобусы — 1,4% (13 тыс.) от общего объема.

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Отчет был подготовлен компанией «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК) совместно с аналитическим агентством «Автостат». ППК проводит анализ авторынка на основе данных «Электронного паспорта», который является администратором системы электронных паспортов, включая транспортные средства, в ЕАЭС, пишет РБК.

Что касается производства автомобилей, до начала специальной военной операции на Украине доля российских транспортных средств на российском рынке составляла 61%. Если учесть иностранные автомобили, произведенные в России, этот показатель возрастал до 75%, по словам старшего менеджера консалтинговой компании НЭО Никиты Дровосекова. Согласно оценкам директора автомобильной практики компании «Технологии доверия» (ранее — PwC в России) Виктории Синичкиной, около 80% автомобилей, продаваемых в России, были произведены внутри страны.

Однако после введения санкций западные, южнокорейские и японские автопроизводители отказались работать в России.

Директор рейтингов финансовых компаний Национального рейтингового агентства Ирины Лапко заявила, что сейчас в России наблюдается восстановление объемов производства автомобилей. За пять месяцев 2023 года было произведено 155 тыс. легковых автомобилей, что на 42% меньше, чем годом ранее, по данным Росстата. За семь месяцев объемы производства легковых автомобилей достигли 244 тыс. новых машин, что составляет 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Продажи автомобилей Lada на АвтоВАЗе выросли на 96% с начала года, достигнув отметки в 242 тыс. машин, несмотря на санкционное давление.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания готова поддерживать высокий темп работы и непрерывность производства. Он отметил, что прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на их работу, хотя возможны второстепенные факторы, такие как прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов и компонентов от прямых поставщиков. АвтоВАЗ прилагает максимум усилий для минимизации этих рисков в пределах своих возможностей.

Главный редактор журнала «За рулем»Максим Кадаков, отмечает, что рост производства автомобилей в России поддерживается государственной поддержкой отрасли, включая повышенный утилизационный сбор, введенный с 1 августа 2023 года. Доля автомобилей, произведенных в России, достигла 50% рынка, что считается успехом, учитывая наличие западных комплектующих деталей даже у некоторых грузовых автомобилей российского производства из недружественных стран.