СМИ: в автосалоне Петербурга вымогали взятки у клиентов

Телеканал РЕН ТВ рассказал, что сотрудники одного из автосалонов Санкт-Петербурга вымогали у своих клиентов взятки. За вознаграждения до ста тысяч рублей менеджеры предлагали клиентам скидки, а в случае отказа грозили разорвать сделку.

«Менеджер Антон рассказал про машину. Мне она полностью понравилась. Сказал, что можно сделать скидку. Что можно получить дополнительное оборудование за 50 тысяч рублей. Но ему нужно будет заплатить сто тысяч рублей - в конверте отдать», - рассказал потенциальный покупатель Сергей Иванов.

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Иванов решил пригласить на сделку юриста и тот пришел к выводу, что его клиента пытаются обмануть. Менеджер дал понять, что в случае отказа от предложенной им «платной скидки», он может заморозить сделку. Речь шла уже не о навязанной услуге, а о подозрении на вымогательство, отмечает РЕН ТВ.

По словам клиента автосалона, менеджер рассказал ему, что в схеме замешана целая цепочка сотрудников автосалона, а деньги они делят поровну.

Иванов обратился в полицию и конверт менеджеру вручал в присутствии следователей под прикрытием.

Адвокат Григорий Долгий сообщил РЕН ТВ, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела - либо по статье о коммерческом подкупе, либо о мошенничестве.

Участники авторынка рассказали каналу, что практика вымогательства «особой благодарности» за дополнительные услуги существует уже давно, но ее расцвет произошел именно сейчас из-за роста цен.

«Цены высокие. Появляется желание, появляется спрос на то, чтоб получить скидочку. <…> Во всем этом странным кажется только то, что только сейчас поймали такую ситуацию. Я думаю, что, если ее начать раскручивать, то она носит массовый характер», - заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

РЕН ТВ отмечает, что закон запрещает автодилерам навязывать клиентам дополнительные услуги.