В Lada Vesta добавили новые опции
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства Lada Vesta c двухцветной окраской кузова. Компания также отметила, что модель получила новые опции.
В итоге стоимость данного автомобиля скорректируется – она подорожает. При этом стоимость базовой версии не изменится (сохранится на уровне 1 239 900 руб.).
Машина будет доступна с черной крышей и зеркалами такого же цвета в комплектации Techno. Автомобиль в данной версии также получил камеру заднего вида.
Минимальная цена «Весты» в этой комплектации поднимется до 1 702 900 руб. В настоящее время данная версия машины оценивается в 1 584 900 руб.
Lada Vesta в комплектации Enjoy тоже получит камеру заднего вида. Так, автомобиль подорожает с 1 462 900 до 1 560 900 руб.
Расширенный функционал аудиосистемы дадут версии Life. Как сообщается, ее дополнят микрофоном с функцией hands-free. Это поднимет цену автомобиля до 1 500 900 руб. Сейчас стоимость модели составляет 1 420 900 руб.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост продаж Lada с начала 2023 года. Увеличение показателя оценивается в 96%. В общей сложности в стране продали более 242 тыс. новых машин.