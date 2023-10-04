В Lada Vesta добавили новые опции

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства Lada Vesta c двухцветной окраской кузова. Компания также отметила, что модель получила новые опции.

© LADA

В итоге стоимость данного автомобиля скорректируется – она подорожает. При этом стоимость базовой версии не изменится (сохранится на уровне 1 239 900 руб.).

Машина будет доступна с черной крышей и зеркалами такого же цвета в комплектации Techno. Автомобиль в данной версии также получил камеру заднего вида.

Минимальная цена «Весты» в этой комплектации поднимется до 1 702 900 руб. В настоящее время данная версия машины оценивается в 1 584 900 руб.

Lada Vesta в комплектации Enjoy тоже получит камеру заднего вида. Так, автомобиль подорожает с 1 462 900 до 1 560 900 руб.

Расширенный функционал аудиосистемы дадут версии Life. Как сообщается, ее дополнят микрофоном с функцией hands-free. Это поднимет цену автомобиля до 1 500 900 руб. Сейчас стоимость модели составляет 1 420 900 руб.