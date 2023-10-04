Audi E-tron получит обновление в 2024 году
Через два года после выпуска своего полностью электрического Q4 e-tron Audi обновила внедорожник для следующего модельного года. Главная новинка заключается в улучшенной силовой установке: мотор и аккумулятор лучше во всех комплектациях. В частности, полезная емкость аккумулятора выросла до 77 киловатт-часов (номинальная емкость: 82 кВтч).
Максимальная мощность зарядки увеличена до 175 кВт для двухмоторных версий и до 135 кВт для одномоторных. В идеальных условиях пополнение заряда с 10 до 80 процентов займет всего 28 минут. Запас хода по стандарту WLTP также был улучшен и теперь достигает максимального значения в 562 км.
Audi значительно сократила количество доступных опций в линейке. 35 e-tron и 40 e-tron начального уровня ушли в прошлое, как и старый 50 e-tron quattro, который был заменен более дорогой версией «55». Покупатели Q4 45 e-tron могут выбирать между задним и полным приводом. Оба имеют одинаковую мощность — 286 л.с., но в то время как заднеприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, версия с полным приводом справляется с той же задачей за 6,6 секунды.
На вершине модельного ряда находится Q4 55 e-tron quattro, который теперь имеет мощность 340 л.с. и достигает скорости на шоссе за 5,4 секунды. Все модели ограничены электроникой на скорости 180 км/ч. Цены начнутся от 53 000 евро.