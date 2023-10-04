Авторынку предсказали восстановление

В сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК», которые основаны на информации о передаче машин владельцам, отчет поступил «Газете.Ru».
По информации АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи за три квартала 2023 года выросли на 26,1%. Продажи коммерческого транспорта составили 60,6 тыс. ед., внедорожников и кроссоверов — 374,2 тыс. ед., пикапов — 6,5 тыс. ед., электромобилей — 1,3 тыс. ед. Согласно данным о передаче машин владельцам, в сентябре продажи легковых авто выросли на 63,6 тыс. ед. и составили 116,3 тыс. ед.
«За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля», — отметил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.
Лидером по объему продаж за январь-сентябрь стала Lada (242,6 тыс. ед.). Следом расположились Chery (86,9 тыс. ед.), Haval (73,6 тыс. ед.), Geely (57,6 тыс. ед.), ГАЗ (37,6 тыс. ед.), Omoda (31 тыс. ед.), Exeed (29 тыс. ед.), УАЗ (24,9 тыс. ед.), Changan (11,3 тыс. ед.) и Kia (9,4 тыс. ед.).
Самыми популярными моделями за три квартала стали Lada Granta и Niva, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, Geely Coolray, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Lada Vesta, Chery Tiggo 8 Pro и Geely Atlas Pro.