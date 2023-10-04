Авторынку предсказали восстановление

В сентябре 2023 года автомобильный рынок России вырос на 120,5% и на 42,8% за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) со ссылкой на данные АО «ППК», которые основаны на информации о передаче машин владельцам, отчет поступил «Газете.Ru».