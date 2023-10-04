Мыть барьерные ограждения на автотрассах хотят поручить роботам

Некоторые москвичи и гости города уже могли видеть на ВДНХ и в районе улицы Покровки необычное зрелище. Тротуары убирали не привычные уборщики в униформе с метлами, а небольшой автомобиль размером чуть больше тех, в которых катают детей в парках. Но самое удивительное, что ни внутри, ни поблизости с таким уборочным автомобилем не было никого, кто бы руководил его работой.

© Максим Блинов/ РИА Ногвости

Оказалось, что это уникальный эксперимент, который проводится в Москве. Уборку уличной территории решили доверить роботу по имени "Пиксель".

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"Полностью автономный беспилотный робот-уборщик создан для бесшумной и качественной уборки садово-парковых и других территорий. Сменное навесное оборудование обеспечит поддержание чистой и комфортной городской среды вне зависимости от погоды, времени суток, сезона или свободных рабочих рук", - говорится на сайте компании "Автономика" (разработчик и производитель уникального робота).

Отмечается, что робот питается от аккумуляторной батареи, а, значит, не наносит никакого вреда экологии. Без подзарядки такой уборщик способен трудиться до 16 часов.

"Но совсем убрать человека из процесса уличной уборки в настоящее время нельзя. Все равно необходим человек, который, находясь в диспетчерском пункте, будет назначать регламенты и следить за их выполнением роботом", - сообщил "Российской газете" один из основателей "Автономики" Павел Теплов.

По его словам, до конца года будет создано более 10 таких роботов "Пиксель". Примечательно, что при этом решено планомерно уходить от китайских запчастей, сделав упор во всем только на российские разработки. Ведется сотрудничество со структурами Росатома, обеспечена модульность конструкции, позволяющая применять новые компоненты по мере их появления. Также разработчики уникального робота сотрудничают с белорусскими производителями. Уже сейчас применяются их актуаторы. Задействованы и специалисты из Мосполитеха, а также с флагмана инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы" - кластера "Ломоносов".

Высота робота "Пиксель" намеренно сделана ниже роста среднестатистического взрослого человека. Это является элементом пассивной безопасности, прежде всего для окружающих. Есть еще и программные элементы безопасности - все датчики, радары, лидары, программа машинного зрения обучаются и настраиваются таким образом, чтобы видеть на дороге всех живых существ. Даже собак и кошек небольшого размера.

"Полностью автономные и беспилотные машины на улицах города - наше ближайшее будущее", - уверены в "Автономике".

Полигоном для обкатки робототехники станет территория Сколково.

"Возникла идея сделать это пространство центром испытания современных подходов к содержанию городской среды. Если есть какая-то идея, новое техническое средство, новая технология, там локально можно будет это обкатать, посмотреть, есть ли эффект, насколько надежно и безопасно будет при реализации такое решение", - рассказал Павел Теплов, добавив, что эксперимент планируется запустить уже в конце октября.

Отмечается, что в Сколково запланировано не только испытание роботов для уличной уборки, но и внедрение уникальной диспетчерской технологии городского масштаба для безопасной работы беспилотников. Такая технология должна позволить запускать роботизированную и беспилотную технику удаленно, назначать ей задание, отслеживать ее перемещение, а также оперативно корректировать команды, следить за исправностью и текущим состоянием робототехники.

Кстати, в будущем работать удаленно операторы смогут не только с наземными роботами, но и с летающими. Поскольку разработанная система, как уже выяснилось, может быть эффективна и для управления дронами.

Что же касается робота "Пикселя", то его в ближайшее время хотят научить мыть внутренние барьерные ограждения на скоростных автотрассах. Именно там из-за высокой скорости едущих в левом ряду машин нередко случаются ДТП с участием машин коммунально-дорожной техники. Робот же гораздо скромнее в размерах. Беспилотная техника повысит безопасность, как водителей автотранспорта, так и работников дорожно-коммунальной техники.