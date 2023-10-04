Toyota представила 4Runner 2024 года с новым оборудованием

Toyota продолжает инновационные обновления своих автомобилей, и на этот раз обновления коснулись модели Toyota 4Runner. Хотя в 2024 году эта модель сохраняет свою привычную внешность, инженеры внесли множество улучшений, среди которых добавление двух новых цветовых решений кузова и ряда стандартных опций, сообщает Центральная Служба Новостей.

© Toyota

В 2024 году 4Runner доступен в таких комплектациях как: SR5, SR5 Premium, TRD Sport, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, Limited и TRD Pro. Все варианты оборудованы 4,0-литровым двигателем V6 с 270 л.с., способным буксировать до 2268 кг.

В новой линейке 4Runner появился цвет Underground, а также Terra, предназначенный специально для TRD Pro. Terra — земляной оттенок, который идеально сочетается с легкосплавными колесами Black TRD и шинами Nitto Terra Grappler.

Модель TRD Pro прекрасно адаптирована для бездорожья благодаря амортизаторам Fox и защитной алюминиевой пластине с надписью TRD. В то же время, комплектация TRD Off-Road может быть дополнена системой подвески Toyota, улучшающей внедорожные свойства.

Комплектация 4Runner TRD Sport отличается своим уклоном на городское вождение. По утверждениям Toyota, эта версия обладает лучшей управляемостью на асфальте из-за специализированной подвески.