Появились первые изображения нового универсала BMW 5-Series

Новую «пятерку» BMW с кузовом универсал рассекретили на патентных изображениях. Рисунки из базы патентного бюро Великобритании публикует Motor1.com. В действительности BMW 5-Series Touring оказался менее эффектным, чем его изображали на неофициальных рендерах: углы получились сглаженными, а передний и задний бамперы выглядят проще. Судя по наличию обычной радиаторной решетки и выхлопных труб, а также отсутствию какого-либо спортивного декора, на патентах запечатлена самая обычная версия универсала с двигателем внутреннего сгорания. Однако будут и варианты интереснее — электрический и «заряженный» M-серии.

© Motor1.com

Передняя часть универсала в точности повторяет седан: та же форма «ноздрей» и передней оптики, те же L-образные задние фонари. Изменения коснулись области средних стоек, где появилась дополнительная оконная секция. В остальном же Touring-версия идентична представленному в конце сентября гибриду BMW 530e.

Премьера универсала может состояться до конца нынешнего года, а в продажу он поступит к весне 2024-го.

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

BMW 5-Series нового поколения G60 пока представили только с кузовом седан. Он крупнее и тяжелее предшественника, а набор силовых установок обширнее: есть бензиновые и дизельные двигатели, гибриды и электрокар. Первыми в продажу поступят модификации 520i (208 сил), 530i/530i xDrive (258 сил) и 520d/520d xDrive (197 сил).