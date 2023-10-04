KIA и Hyundai полностью закроют свой бизнес в России до нового года. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас салоны производителей распродают остатки автомобилей с большой наценкой.

По информации канала, сейчас автобренды ликвидируют запасы автомобилей на складах. Из-за санкций они больше не могут обеспечивать рынок поставками, а параллельный импорт не оправдал ожиданий. Популярных автомобилей уже не осталось. К примеру, в одном из столичных салонов KIA в продаже есть лишь две модели, которые продают с миллионной наценкой: Cerato 2022 года выпуска за 3 млн и K5 за 3,5 млн рублей. При этом машины идут не в максимальной комплектации.

Завод KIA в Калининграде уже «прибрал» китайский бренд Kaiyi. На нем уже занимаются сборкой китайской альтернативы популярным корейским авто, которые будут продаваться дешевле.

У Hyundai дела обстоят хуже. Solaris, Elantra и Sonata в салонах уже закончились. Остались только джипы, которые продаются по ценнику от 4,5 млн рублей. Однако китайские машины в автоцентрах уже появились, а вывески на них постепенно меняют на Baic. Корейские авто там обещают обслуживать, однако цена ремонта вырастет как минимум на 20%, а сроки увеличатся из-за проблем с поставками запчастей.