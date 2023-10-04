Toyota и Suzuki разрабатывают маленький электрокроссовер

Японские компании Toyota и Suzuki ведут совместную работу над перспективным электрокаром-внедорожником, который должен выйти на рынки Японии, Европы и Индии. Об этом пишет Auto.ru.

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По данным BestCarWeb, для Toyota электрокар станет серийной версией концепта bZ Small Crossover, представленного еще в 2021 году и ставшего тогда самым компактным внедорожником среди дебютировавших прототипов.

По некоторым данным, его длина будет чуть больше 4 метров. В компании ожидают, что автомобиль станет востребованным в Японии, а также в Европе. В обоих регионах растет популярность небольших электрокаров.

В свою очередь Suzuki, по данным инсайдеров, собирается на той же платформе создать чуть более крупный электрокар, который позаимствует у Toyota шасси и силовые установки, но получит оригинальную внешность.

Эксперты обратили внимание на то, что в январе компания показала в Индии концепт небольшого автомобиля eVX. А в октябре на выставке Japan Mobility Show Suzuki представит усовершенствованную версию eVX, приближенную к серийному производству.