Toyota и Suzuki разрабатывают маленький электрокроссовер
Японские компании Toyota и Suzuki ведут совместную работу над перспективным электрокаром-внедорожником, который должен выйти на рынки Японии, Европы и Индии. Об этом пишет Auto.ru.
По данным BestCarWeb, для Toyota электрокар станет серийной версией концепта bZ Small Crossover, представленного еще в 2021 году и ставшего тогда самым компактным внедорожником среди дебютировавших прототипов.
По некоторым данным, его длина будет чуть больше 4 метров. В компании ожидают, что автомобиль станет востребованным в Японии, а также в Европе. В обоих регионах растет популярность небольших электрокаров.
В свою очередь Suzuki, по данным инсайдеров, собирается на той же платформе создать чуть более крупный электрокар, который позаимствует у Toyota шасси и силовые установки, но получит оригинальную внешность.
Эксперты обратили внимание на то, что в январе компания показала в Индии концепт небольшого автомобиля eVX. А в октябре на выставке Japan Mobility Show Suzuki представит усовершенствованную версию eVX, приближенную к серийному производству.
Ранее стало известно, что китайская компания Geely в рамках стратегии по выводу электрокаров Zeekr X на европейский рынок наняла на должность гендиректора Zeekr Europe Спироса Фотиноса, занимавшего на протяжении многих лет высокие должности в Toyota и Lexus.