Уникальную коллекцию белых Porsche выставят на аукцион

Коллекция из 56 классических автомобилей Porsche, выполненных в белом цвете, в скором времени появится на аукционе RM Sotheby’s в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщает Forbes.

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Всего на данном аукционе выставят 63 автомобиля. В числе таких машин – два красных трактора Porsche и несколько Porsche Junior.

Что касается особой коллекции Porsche, то она

известна как «The White Collection». Особенной чертой автомобилей является оригинальное белое заводское покрытие. Также машины имеют небольшой пробег.

На аукцион выставят Porsche 356 B Carrera 2 2000 GS Coupe 1963 года с красным салоном, Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight 1973 года с пятиступенчатой коробкой передач, Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 года с кожаным салоном и мощным двигателем, а также Porsche 911 Turbo S X85 'Flat-Nose' 1994 года, который сочетает в себе производительность и комфорт. В последнем представлены кожаные сиденья и деревянные элементы отделки.