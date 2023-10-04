Пожарная рассказала, почему горящий электромобиль сложно потушить

Пожарная Эмма Сатклифф из компании EV Fire Safe рассказала, как тушат горящие электромобили. Как сообщает портал Cosmos, эксперт отметила, что технология их производства продвинулась вперед настолько быстро, что стандартов тушения таких возгораний пока просто не существует.

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Сатклифф отметила, что тушение машин с двигателем внутреннего сгорания занимает от 10 до 20 минут. Однако пожарные делают это уже почти 100 лет и уже научились быстро ликвидировать огонь. Электромобили для огнеборцев пока являются новинкой, поскольку литиевые аккумуляторы горят медленно и не всегда предсказуемо.

Эксперт подчеркнула, что первый фактор успешной борьбы с возгоранием электромобиля — это время. В аккумуляторах может быть до 7 тысяч отдельных ячеек, которые способны загораться по очереди. В результате пожар может продолжаться от 3 до 4 часов.

Для тушения пожарным требуется огромное количество воды, и чем быстрее ее подать — тем больше шансов не дать огню распространиться. Кроме того, при горении из аккумуляторов выделяются опасные вещества, из-за чего огнеборцам приходится использовать дыхательные аппараты.