В РОАД сообщили, сколько китайских автокомпаний работает в России

Количество китайских автокомпаний, которые официально представлены в России, к октябрю 2023 года превысило два десятка. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ассоциации Российские автомобильные дилеры ( РОАД ).

«Уже два десятка брендов представлены на рынке, и это не предел. Ведь в самом Китае брендов больше ста», — сказал официальный представитель РОАД.

Так, в сентябре в России дебютировал бренд Jaecoo с моделью J7, в августе калининградский завод «Автотор» запустил сборку автомобилей JMC (сейчас их срочно переименовывают из-за риска санкций), в июне в РФ начались продажи кроссоверов Jetour, Livan и BAIC, в мае на рынок официально вышел премиум-бренд Hongqi и пикапы бренда GWM. В начале года в стране запустили продажи внедорожников Tank и седанов Kaiyi.