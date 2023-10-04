Lexus представит новый концепт-кар 26 октября

Lexus примет участие в выставке Japan Mobility Show, которая начнется 26 октября, с новым концепт-каром, которому рано или поздно поступит в производство.

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Информации мало. Все, что мы знаем, это то, что прототип демонстрирует новый подход автопроизводителя к модульной конструкции электромобиля и использует некоторые новаторские решения для снижения веса. Все подробности придется подождать до конца следующего месяца.