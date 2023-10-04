АвтоВАЗ начал искать работников в Чечне. По информации Telegram-канала «Автопоток», АвтоВАЗ проводит работу совместно с Минтрудом Чеченской Республики по поиску и привлечению местных безработных на тольяттинский завод. Также устраивать на работу планируют выпускников чеченских вузов и колледжей, обещая соискателям дистанционное собеседование. Таким образом российский автопроизводитель планирует справиться с острым дефицитом рабочей силы.

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АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом сотрудников сразу в нескольких сферах: автогиганту не хватает рабочих, инженеров, руководителей среднего звена, IT-специалистов и менеджеров по закупкам. Заработная плата по этим вакансиям составляет от 51 тысячи до 60 тысяч рублей. Сейчас заводу не хватает порядка 2,5 тысячи человек.

Чечня — не первая северокавказская республика, откуда АвтоВАЗ намерен привлекать работников. Ранее сообщалось, что Lada начнут собирать жители Ингушетии, где в 2022 году зафиксировали самый высокий уровень безработицы в России — 28,4 процента. Чечня занимает четвертое место с 11 процентами.

Кроме этого, с кадровым голодом борются с помощью гастарбайтеров из ближнего зарубежья. Так, в середине сентября на АвтоВАЗ прибыли первые группы рабочих из Узбекистана, а до конца года планируется увеличить число мигрантов на производстве Lada до 500.