ЕС начал расследование в отношении производителей электромобилей в КНР

Европейской комиссией инициирована процедура по защите рынка Евросоюза от нечестной конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей. Об этом говорится в заявлении ЕК.

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Как отмечается, регулятору удалось получить доказательства того, что импорт электромобилей из Китая осуществляют за счет скрытых субсидий, получаемых китайскими автоконцернами от властей КНР.

Субсидии позволяют китайским фирмам продавать свои электромобили по более низкой стоимости, чем их конкуренты из Европы, говорится в сообщении. Также подчеркивается, что из-за сложившейся ситуации подрывается «и без того уязвимая» европейская автомобильная индустрия.

ЕК готовится к проведению более масштабной проверки. При этом представителям китайского автопрома и правительству Китая предложили активно участвовать в расследовании.