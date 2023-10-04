АвтоВАЗ: автомобили Lada по заводской цене не заканчивались

Компания АвтоВАЗ опровергла "Российской газете" информацию о том, что у дилера закончились машины Lada без наценок.

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"Дело в том, что автомобили на нашем сайте добавляются один раз в день", - отметили "РГ" в пресс-службе.

Напомним, 28 сентября АвтоВАЗ запустил новую программу онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. Нововведение позволяет сэкономить при до 40 тысяч рублей, а оформление сделки происходит на официальном сайте производителя. Сейчас для покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart (669 900 рублей) и спортивная версия модели Drive Active (910 900 рублей).

Правда, приобрести машину нужно обязательно в кредит, внеся предоплату в размере 10 тысяч рублей, а купленный онлайн автомобиль можно будет забрать в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

В самой компании называют этот проект "беспрецедентным", а также добавляют, что новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины Lada.