АвтоВАЗ: автомобили Lada по заводской цене не заканчивались
Компания АвтоВАЗ опровергла "Российской газете" информацию о том, что у дилера закончились машины Lada без наценок.
"Дело в том, что автомобили на нашем сайте добавляются один раз в день", - отметили "РГ" в пресс-службе.
Напомним, 28 сентября АвтоВАЗ запустил новую программу онлайн-продаж автомобилей Lada по заводской цене. Нововведение позволяет сэкономить при до 40 тысяч рублей, а оформление сделки происходит на официальном сайте производителя. Сейчас для покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart (669 900 рублей) и спортивная версия модели Drive Active (910 900 рублей).
Правда, приобрести машину нужно обязательно в кредит, внеся предоплату в размере 10 тысяч рублей, а купленный онлайн автомобиль можно будет забрать в одном из трех дилерских центров в Тольятти.
В самой компании называют этот проект "беспрецедентным", а также добавляют, что новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины Lada.
Ранее сегодня стало известно, что продажи АвтоВАЗа с начала 2023 года выросли на 96% - всего было продано свыше 242 тысяч новых автомобилей. При этом по итогам сентября реализовано 36 231 пассажирский и коммерческий автомобиль Lada, что на 8,7% выше августа 2023 года.