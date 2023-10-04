В Hyundai и Kia ответили на сообщения об уходе из России

Южнокорейские автоконцерны Kia и Hyundai опровергли новости о своем уходе с российского рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальные представительства компаний в России.

Обе компании заявили, что работа дилерских центров и сервисных зон идет штатно, а обслуживание машин и выполнение гарантийных обязательств продолжается «согласно регламенту».

Ранее о планах Hyundai и Kia полностью покинуть российский рынок к концу 2023 года сообщил Telegram-канал Mash. Канал утверждал, что в салонах распродают остатки авто этих марок, меняют вывески и ассортимент на китайские модели.