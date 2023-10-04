Объявлены цены на Volvo EX30
Компания Volvo объявила цены на свой первый небольшой полностью электрический внедорожник премиум-класса EX30 в США. Стартовая цена машины - 34 950 долларов, передает Electriccarsreport.com.
При этом стоимость сравнима с ценой на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Volvo EX30 дебютировал ранее в этом году в Милане. Всего производитель представил пять цветов кузова: желтый мох, небесно-голубой, дымчато-серый, кристально-белый и черный оникс.
Салон машины сделан в скандинавском стиле. Для обивки сидений автомобилей используют натуральные и переработанные материалы.
Также отмечается, что Volvo EX30 обладает всеми системами безопасности.
Стандартная комплектация Volvo EX30 включает в себя встроенную систему Google, в которую входят карты Google и Google Assistant.
Кроме того, автомобиль поддерживает функцию Apple CarPlay. Среди других опций EX30 - система оповещения водителя, система контроля слепых зон (BLIS).
На выбор доступны задне- и полноприводные варианты машины. Самый мощный (с двумя моторами) выдает 428 л. с. и способен разогнаться до 96 км/ч (или 60 миль в час) всего за 3,4 секунды.
Как сообщило ранее агентство «Интерфакс», в Минпромторге заявили, что российские активы шведской компании Volvo передали российскому инвестору. Министерство вместе с новым собственником определило российского партнера для дальнейшего развития автомобильного завода в Калуге.