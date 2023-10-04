Объявлены цены на Volvo EX30

Компания Volvo объявила цены на свой первый небольшой полностью электрический внедорожник премиум-класса EX30 в США. Стартовая цена машины - 34 950 долларов, передает Electriccarsreport.com.

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При этом стоимость сравнима с ценой на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Volvo EX30 дебютировал ранее в этом году в Милане. Всего производитель представил пять цветов кузова: желтый мох, небесно-голубой, дымчато-серый, кристально-белый и черный оникс.

Салон машины сделан в скандинавском стиле. Для обивки сидений автомобилей используют натуральные и переработанные материалы.

Также отмечается, что Volvo EX30 обладает всеми системами безопасности.

Стандартная комплектация Volvo EX30 включает в себя встроенную систему Google, в которую входят карты Google и Google Assistant.

Кроме того, автомобиль поддерживает функцию Apple CarPlay. Среди других опций EX30 - система оповещения водителя, система контроля слепых зон (BLIS).

На выбор доступны задне- и полноприводные варианты машины. Самый мощный (с двумя моторами) выдает 428 л. с. и способен разогнаться до 96 км/ч (или 60 миль в час) всего за 3,4 секунды.