В США роботакси усугубило ДТП с пострадавшей

В Сан-Франциско женщина получила серьезные травмы после того, как ее сбил автомобиль, а после переехало роботакси компании Cruise (бывшее подразделение компании General Motors). Об этом сообщает портал Inside EVs.

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Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 октября. Как заявили в Cruise, водитель сбил пешехода, когда ехал левее автомобиля с автопилотом. От удара пострадавшую отбросило под колеса роботакси. Беспилотная машина резко затормозила, однако все равно наехала на женщину. Автомобилист скрылся с места происшествия.

По словам капитана полиции, пожарным пришлось использовать специальный инструмент, чтобы достать пострадавшую из-под машины. Ее доставили в больницу с серьезными травмами.