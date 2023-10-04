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МВД попросило россиян отменить ближайшие визиты в ГИБДД

МВД России днем 4 октября призвало россиян отменить визиты в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МВД ведет работы для устранения технического сбоя на информационных ресурсах ГИБДД.

«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации», - подчеркивается в сообщении.

Проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей прав в России объяснили

В МВД заявили, что о возобновлении штатной работы систем граждан оповестят отдельно.

Все обратившиеся смогут получить требуемые услуги после восстановления работы «вне зависимости от графика выходных в режиме работы до последнего клиента».

Ранее СМИ рассказали о крупном сбое в системе регистрации авто в ГИБДД. Сообщалось, что регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений «затруднены», а в регистрационно-экзаменационных отделах образовались большие очереди.

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