МВД попросило россиян отменить ближайшие визиты в ГИБДД
МВД России днем 4 октября призвало россиян отменить визиты в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в ближайшие часы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МВД ведет работы для устранения технического сбоя на информационных ресурсах ГИБДД.
«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации», - подчеркивается в сообщении.
В МВД заявили, что о возобновлении штатной работы систем граждан оповестят отдельно.
Все обратившиеся смогут получить требуемые услуги после восстановления работы «вне зависимости от графика выходных в режиме работы до последнего клиента».
Ранее СМИ рассказали о крупном сбое в системе регистрации авто в ГИБДД. Сообщалось, что регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений «затруднены», а в регистрационно-экзаменационных отделах образовались большие очереди.