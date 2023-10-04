Эксперт рассказал, какими б/у деталями нельзя ремонтировать машину

«Категорически нельзя использовать для ремонта или восстановления своего автомобиля подержанные тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги. Все эти запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернется, и вы можете пострадать. Даже купленный с рук датчик ABS может некорректно работать и отказать в нужный момент», — рассказал Хайцеэр.