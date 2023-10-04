Эксперт предложил решение после закрытия Европы для российских машин

"Нечего туда ездить, вот и все. У людей есть такая странная особенность: не мытьем, так катаньем рваться туда, в Европу. Уже всячески нам оплеухи дают и визы нет, но все равно надо туда ехать. Если человеку так сильно туда нужно, еще и на личной машине, то только на свой страх и риск, юридического решения этой проблемы я не вижу", — подчеркнул эксперт.