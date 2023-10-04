Haval Jolion получил новое исполнение в России

У кроссовера Haval Jolion в России появилась новая версия. Она называется Elite Plus и находится на ступеньку выше «среднего» исполнения Elite, от которого отличается списком оснащения, расширенным за счет опций из арсенала «топового» варианта Premium. Стоимость такой комплектации на 70 тысяч рублей выше, чем цена Elite, и составляет 2 339 000 рублей. Однако, в отличие от Elite, Elite Plus предлагается исключительно с передним приводом.

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В перечень оборудования Haval Jolion в исполнении Elite Plus включили отделку салона искусственной кожей вместо тканевой и электропривод боковых зеркал, ранее доступные только для Premium. Также такой вариант получил двухзонный климат-контроль (у Elite — однозонный), систему кругового обзора и семидюймовую цифровую приборную панель вместо аналоговой.

В остальном Elite Plus не отличается от Elite. У обоих исполнений светодиодная оптика, 17-дюймовые литые колесные диски, рейлинги на крыше и электрохромное салонное зеркало. В пакете «теплых» опций — обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Elite Plus предлагается с полуторалитровым турбомотором мощностью 143 лошадиные силы (210 Нм крутящего момента) в сочетании с «роботом». Привод только передний. При этом обычная Elite доступна с «механикой» либо со 150-сильным мотором и полным приводом.