Операторы кикшеринга предложили ввести ОСАГО только для частных электросамокатов

"Что нужно делать обязательно, так это вводить страховки для частных самокатов. Однако это будет возможно только после того, как появится реестр частных самокатов, и мы будем понимать, кто ими владеет. При этом механизм такого ОСАГО и вообще подобного реестра должен быть очень простой, - делится Эрдман. - Исходя из существующих реалий, я бы предложила ввод ОСАГО для частных самокатов, при этом кикшеринг трогать не стоит, так как механизм страхования в отрасли налажен и хорошо работает. Есть вероятность, что как только мы начнем там что-то ломать и строить новое, то это уже не будет так эффективно".