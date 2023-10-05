Операторы кикшеринга предложили ввести ОСАГО только для частных электросамокатов

В Ассоциации Операторов микромобильности предложили ввести ОСАГО только для частных электросамокатов
В Госдуме выступили с инициативой ввести аналог ОСАГО для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В то же время в Ассоциации Операторов микромобильности предлагают ввести ОСАГО только для частных электросамокатов.
"Сейчас у всех крупных операторов кикшеринга аналог ОСАГО уже реализован, они работают с разными страховыми компаниями, - рассказала "РГ" директор Ассоциации Операторов микромобильности Ксения Эрдман. - Такая страховка условно делится на два типа. Первая, скажем так, принудительная - она включается в тот момент, когда самокат берется в аренду, и она бесплатна для пользователя. У одних операторов она страхует только здоровье и имущество третьих лиц, у других, помимо перечисленных параметров, - ещё и здоровье самого пользователя, даже в случае, если виноват сам пользователь".
Она добавила, что если ввести ОСАГО для прокатных СИМов, то в этом случае абсолютно точно потеряется опция со здоровьем пользователя, если авария произошла по его вине, так что, по сути, условия страхования ухудшатся.
"Что нужно делать обязательно, так это вводить страховки для частных самокатов. Однако это будет возможно только после того, как появится реестр частных самокатов, и мы будем понимать, кто ими владеет. При этом механизм такого ОСАГО и вообще подобного реестра должен быть очень простой, - делится Эрдман. - Исходя из существующих реалий, я бы предложила ввод ОСАГО для частных самокатов, при этом кикшеринг трогать не стоит, так как механизм страхования в отрасли налажен и хорошо работает. Есть вероятность, что как только мы начнем там что-то ломать и строить новое, то это уже не будет так эффективно".