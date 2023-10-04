Камера поймала собаку за рулем

Полицейские Словакии, вероятно, решили, что их разыгрывают, когда увидели охотничью собаку, сидящую за рулем Skoda Kamiq на кадрах, снятых камерой фиксации нарушений.

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Собака, похоже, знала, что делала – следила за дорогой и не отвлекалась. Людей в машине видно не было.

Загадка разрешилась, когда полицейский патруль перехватил Skoda Kamiq.

Владелец транспортного средства, 31-летний мужчина, утверждал, что его собака неожиданно прыгнула к нему на колени. Однако видеозапись эту версию не подтвердила.