Один из первых серийных Tesla Cybertruck продадут за 1 миллион долларов

На этой неделе в Автомобильном музее Петерсена состоится Гала-аукцион, и одной из звезд шоу станет очень ранний серийный экземпляр Tesla Cybertruck. Победитель торгов станет одним из первых владельцев электрического пикапа.

В ходе мероприятия планируют продать Tesla Cybertruck 2024 модельного года одной из первых серийных партий. Учитывая ажиотаж вокруг модели, по некоторым оценкам, эта ранняя серийная модель может быть продана более чем за 1 миллион долларов (почти 100 миллионов рублей).

Отметим, что первый экземпляр Chevrolet Corvette E-Ray был продан за миллион долларов, а его собрат Z06 — в три раза больше. Первый серийный Hummer EV ушёл за 2,5 миллиона долларов (~250 млн рублей).