Один из первых серийных Tesla Cybertruck продадут за 1 миллион долларов

Один из первых серийных пикапов Tesla Cybertruck продадут за 1 миллион долларов
На этой неделе в Автомобильном музее Петерсена состоится Гала-аукцион, и одной из звезд шоу станет очень ранний серийный экземпляр Tesla Cybertruck. Победитель торгов станет одним из первых владельцев электрического пикапа.
В ходе мероприятия планируют продать Tesla Cybertruck 2024 модельного года одной из первых серийных партий. Учитывая ажиотаж вокруг модели, по некоторым оценкам, эта ранняя серийная модель может быть продана более чем за 1 миллион долларов (почти 100 миллионов рублей).
Отметим, что первый экземпляр Chevrolet Corvette E-Ray был продан за миллион долларов, а его собрат Z06 — в три раза больше. Первый серийный Hummer EV ушёл за 2,5 миллиона долларов (~250 млн рублей).
О серьезности мероприятия говорят расценки. Одно место на гала-концерте обойдется вам в 1750 долларов, а столик – 17 500 долларов. Определенным образом оправдывает эту стоимость то, что аукцион будет вести американский актёр, стендап-комик, телеведущий Джей Лено.