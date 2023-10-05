Улетел и не вернется: Carlsson больше не занимается тюнингом автомобилей

Бизнес-модель легендарного германского тюнинг-ателье Carlsson во второй раз потерпела крах (первый случился в 2015-м), дальнейшая судьба компании пока не определена.

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Раннюю и лучшую часть истории компании Carlsson мы рассказали в прошлом году в большом материале, посвящённом самым известным тюнерам автомобилей Mercedes-Benz. Здесь лишь вкратце напомним, что ателье Carlsson Automobiltechnik GmbH основали в 1989 братья Хартге, своё название оно получило в честь шведского гонщика Ингвара Карлссона, он сотрудничал с ателье вплоть до своей кончины в 2009 году.

Компания Carlsson занималась в основном тюнингом Мерседесов и участвовала на них в гонках. В 2012 году контрольный пакет акций Carlsson купил гонконгский дилерский холдинг Zhongsheng — увы, под его началом тюнинг-ателье стало загибаться и к 2015 году дошло до состояния банкротства, после чего его купила южнокорейская компания Sambo Motors — она производит автомобильные комплектующие и является одним из крупнейших поставщиков Hyundai Motor Group.

Корейцы, по сути, перезапустили ателье, основав современную Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH, с их подачи появился дочерний бренд Carlsson Peninsula, занимающийся тюнингом Hyundai и Kia, но он оказался не слишком успешным. В свою очередь тюнинг Мерседесов у Carlsson в последние годы свёлся к косметике, громких проектов компания давно не выпускала и, что называется, выпала из повестки.

Немецкий журнал auto motor und sport со ссылкой на ресурс mercedes-fans.de сообщил, что компания Carlsson фактически остановила работу, распродала почти все тюнинг-комплекты и даже раритетные автомобили из собственной коллекции. Sambo Motors намерена продать несчастливую немецкую «дочку», но конкретных желающих её купить пока нет.