Появились подробности о сборке Chery в Калуге

Детали проекта по выпуску партии Tiggo 7 Pro Max на бывшем калужском заводе Volkswagen публикует телеграм-канал «Русский автомобиль». Инвестиции в сборку 120 кроссоверов составят всего 6,6 миллиона рублей, пять миллионов из которых пойдут на адаптацию тормозного стенда, а оставшиеся 1,6 миллиона — на настройку имеющегося на предприятии оборудования.

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Автор канала пишет, что кроссоверы будут собирать на калужской площадке стапельным методом, разбив операции на семь постов в трех параллельных линиях. Процессы контроля лакокрасочного покрытия, калибровки датчиков давления и настройки фар будут организованы там же, где их проходили модели Volkswagen и Skoda, которые собирали на заводе до весны прошлого года. В сборке китайских кроссоверов задействуют 46 человек, не считая персонала, обслуживающего завод.

Весь проект рассчитан на два производственных месяца: в декабре 2023 года выпустят 30 автомобилей, в январе 2024-го — еще 90 экземпляров. В продажу Chery Tiggo 7 Pro Max калужской сборки поступят в феврале.

После ухода с российского рынка Volkswagen калужский автомобильный завод приобрел дилерский холдинг «Авилон» через свою дочернюю компанию «Арт-Финанс». А бывший дистрибьютор Volkswagen в России провел ребрендинг и продолжает работу в стране под новым названием AGR Automotive Group.