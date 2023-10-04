Honda Passport обновлён во второй раз
Компания Honda сделала кроссовер Passport ещё более внедорожным. Исполнение TrailSport обзавелось перенастроенной подвеской и шинами General Grabber A/TX. Плюс в гамме версий появилось богатое исполнение Black Edition с черным декором и эксклюзивной отделкой салона. Также Honda увеличила размер бокса под центральным подлокотником, чтобы туда помещался полноразмерный планшет.
Кроссовер Honda Passport дождался очередного обновления. Для модели, представленной осенью 2018 года, оно будет вторым по счету, хотя и не таким масштабным. Главное — японцы доработали внедорожный Passport TrailSport. Он получил оригинальные калибровки амортизаторов, пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости, а также шины General Grabber A/TX, которые улучшат сцепление на всём, что не асфальт. К тому же такому «Паспорту» достались боковые зеркала с электроприводом, подогрев зоны покоя стеклоочистителей, эксклюзивный цвет кузова Diffused Sky Blue от Pilot TrailSport и разные «внедорожные» украшательства.
На вершине гаммы теперь расположилась топ-версия Passport Black Edition, которая заменит собой исполнение Elite. Кроссовер доступен в цветах Crystal Black Pearl, Sonic Gray, Platinum White и Radiant Red, с черными 20-дюймовыми колесами и черным внешним декором. Штатно «черный» Passport оснащен вентиляцией передних сидений и подогревом задних и единственный может похвастать обивкой салона перфорированной кожей с красной прострочкой. Все остальные варианты модели довольствуются увеличенным центральным тоннелем, в бокс которого помещается полноразмерный планшет, а на площадке перед селектором трансмиссии — два крупных смартфона.
В техническом плане между тем всё без изменений: «Паспорт» по-прежнему комплектуется бензиновым «атмосферником» V6 3.5 (284 л.с., 355 Нм), девятиступенчатым автоматом и полным приводом i-VTM4 с «бортовыми» пакетами фрикционов. Трансмиссия способна передавать назад до 70 процентов тяги, причем весь крутящий момент может идти на одно из колес. Сохранилась и система Intelligent Traction Management с отдельными ездовыми профилями для песка, снега и грязи. Выпускать Passport будут на заводе в штате Алабама. Цен пока нет. Дореформенные машины стоят от 41 100 долларов, или 4,1 миллиона рублей.