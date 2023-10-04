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Honda Passport обновлён во второй раз

Компания Honda сделала кроссовер Passport ещё более внедорожным. Исполнение TrailSport обзавелось перенастроенной подвеской и шинами General Grabber A/TX. Плюс в гамме версий появилось богатое исполнение Black Edition с черным декором и эксклюзивной отделкой салона. Также Honda увеличила размер бокса под центральным подлокотником, чтобы туда помещался полноразмерный планшет.

Honda Passport обновлён во второй раз
© Motor.ru

Кроссовер Honda Passport дождался очередного обновления. Для модели, представленной осенью 2018 года, оно будет вторым по счету, хотя и не таким масштабным. Главное — японцы доработали внедорожный Passport TrailSport. Он получил оригинальные калибровки амортизаторов, пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости, а также шины General Grabber A/TX, которые улучшат сцепление на всём, что не асфальт. К тому же такому «Паспорту» достались боковые зеркала с электроприводом, подогрев зоны покоя стеклоочистителей, эксклюзивный цвет кузова Diffused Sky Blue от Pilot TrailSport и разные «внедорожные» украшательства.

Honda
Honda
Honda

На вершине гаммы теперь расположилась топ-версия Passport Black Edition, которая заменит собой исполнение Elite. Кроссовер доступен в цветах Crystal Black Pearl, Sonic Gray, Platinum White и Radiant Red, с черными 20-дюймовыми колесами и черным внешним декором. Штатно «черный» Passport оснащен вентиляцией передних сидений и подогревом задних и единственный может похвастать обивкой салона перфорированной кожей с красной прострочкой. Все остальные варианты модели довольствуются увеличенным центральным тоннелем, в бокс которого помещается полноразмерный планшет, а на площадке перед селектором трансмиссии — два крупных смартфона.

Honda
Honda
Honda

В техническом плане между тем всё без изменений: «Паспорт» по-прежнему комплектуется бензиновым «атмосферником» V6 3.5 (284 л.с., 355 Нм), девятиступенчатым автоматом и полным приводом i-VTM4 с «бортовыми» пакетами фрикционов. Трансмиссия способна передавать назад до 70 процентов тяги, причем весь крутящий момент может идти на одно из колес. Сохранилась и система Intelligent Traction Management с отдельными ездовыми профилями для песка, снега и грязи. Выпускать Passport будут на заводе в штате Алабама. Цен пока нет. Дореформенные машины стоят от 41 100 долларов, или 4,1 миллиона рублей.