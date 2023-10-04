Kia и Huyndai опровергли информацию о закрытии бизнеса в России

В официальных представительствах автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок.
Ранее в СМИ появилась информация, что корейские автогиганты окончательно и бесповоротно закроют свой бизнес в России до конца года.
По их информации, сейчас компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом владельцев корейских авто предупредили о проблемах с запчастями, увеличенных сроках поставки и росте стоимости обслуживания минимум на 20%.
В компаниях Kia и Hyundai отметили, что работа дилерских центров и сервисных зон продолжается в штатном режиме, а обслуживание авто и выполнение гарантийных обязательств идет «согласно регламенту».