Kia и Huyndai опровергли информацию о закрытии бизнеса в России

В официальных представительствах автопроизводителей Kia и Hyundai заявили «Известиям», что не планируют покидать российский рынок.

Ранее в СМИ появилась информация, что корейские автогиганты окончательно и бесповоротно закроют свой бизнес в России до конца года.

По их информации, сейчас компании распродают остатки товаров с наценкой и меняют вывески и ассортимент на китайские марки. При этом владельцев корейских авто предупредили о проблемах с запчастями, увеличенных сроках поставки и росте стоимости обслуживания минимум на 20%.