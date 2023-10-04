С молотка пустят полсотни редких белых Porsche

В начале декабря на торги выставят 56 редких Porsche в исполнении White Collection. Необычную распродажу организует аукционный дом RM Sotheby’s. Помимо уникальных автомобилей немецкой марки с молотка пустят множество других машин, а также разнообразные аксессуары. Стоимость некоторых лотов достигает трех миллионов долларов. В собрании присутствуют несколько винтажных спорткаров немецкого автопроизводителя.

© Motor.ru

Основную часть «белой» коллекции составляют Porsche 911 разных поколений. В собрании представлены спорткары, произведенные с 1965 по 2021 годы. На аукцион выставят и более старые модели. К примеру, покупателям будут доступны несколько Porsche 356 образца 1950-х годов. Кроме того, на торгах предложат спорткары с индексами 914, 924, 928, 944, а также два трактора немецкого бренда.

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Darin Schnabel / RM Sotheby's

Самым дорогим лотом коллекции станет 918 Spyder в модификации Weissah. За уникальный спорткар планируют выручить до трех миллионов долларов. Другим необычным экземпляром эксперты называют Carrera RSR 1993 года. Модель с пробегом в 70 километров представляет собой один из двух автомобилей в исполнении Strassenversion. Ориентировочная цена экземпляра – 2,5 миллиона долларов.

Всего на торги выставят 556 лотов. Кроме редких моделей Porsche к покупке предложат множество автомобильных аксессуаров, велосипеды и шлемы, а также одежду, мебель и украшения.