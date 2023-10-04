В России появились в продаже электрические GMC Hummer EV
В России продают новые электрические внедорожники GMC Hummer EV от 20 миллионов рублей. Практические все машины доступны у продавцов под заказ. В зависимости от региона стоимость полноприводных электромобилей достигает 34 миллионов рублей. Самый дорогой батарейный «Хаммер» 2023 года выпуска в темно-зеленом кузове уже есть в наличии у столичного дилера.
Российские продавцы из разных регионов предлагают к покупке электрический внедорожник GMC Hummer EV, оборудованный 830-сильной установкой и аккумуляторной батареей емкостью 212,7 киловатт-часа. Запас хода такого вездехода составляет 483 километра. До ста километров в час Hummer разгоняется за 3,5 секунды.
В список опций электровнедорожника входит светодиодная оптика, пневматическая подвеска, цифровая приборная панель, полноуправляемое шасси, а также пакет Extract Mode, увеличивающий дорожный просвет до 404 миллиметров. При этом продавцы предлагают дополнить комплектацию при заказе электромобиля.
Приобрести батарейный GMC Hummer EV в России можно за 20—34 миллиона рублей.
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